ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в связи с растущим спросом пассажиров назначило дополнительные рейсы 31 мая и 1 июня по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Об этом сообщает АЖД.

Согласно информации, поездами Баку-Агстафа-Баку можно путешествовать ежедневно в обоих направлениях по обычному графику.

«Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте (www.ady.az), через приложение ADY Mobile или круглосуточном контактном центре 1822», — отмечается в сообщении.