МИД Украины заявил, что Москва откладывает передачу меморандума по итогам стамбульских переговоров, поскольку боится раскрыть «нереалистичные ультиматумы».

«Опасения россиян отправить свой “меморандум” Украине говорят о том, что он, скорее всего, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что тормозят мирный процесс», — написал в соцсети X представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, если у Москвы действительно мирные намерения, она должна немедленно передать документ, как ранее заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. «И прекратить эти игры, которые лишь подтверждают, что они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой», — добавил Тихий.

Официального подтверждения участия Украины в следующем раунде переговоров пока нет, но Киев не исключает участие «во всех форматах».

Ранее стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал России украинский документ и ожидает ответа в виде аналогичного «меморандума».