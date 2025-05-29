Между Азербайджаном и Казахстаном налажено активное взаимодействие в рамках Тегеранской конвенции по защите биоразнообразия Каспийского моря. Об этом сказал журналистам представитель президента Азербайджана по вопросам климата, глава 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по вопросам изменения климата (СОР29) Мухтар Бабаев.

По его словам, в рамках данной конвенции обсуждаются как научные, так и практические аспекты, включая риски, связанные с понижением уровня воды.

«Эти риски многоаспектны — от сельскохозяйственных до инфраструктурных, включая угрозы для портов и логистики, а также влияние на качество воздуха, поскольку с высохших участков моря могут подниматься пылевые массы», — сказал он.

М. Бабаев отметил, что Азербайджан выдвинул инициативу проведения саммита по проблеме обмеления Каспия.

«В настоящее время в Министерстве иностранных дел создана рабочая группа, которая формирует повестку дня и определяет дату проведения мероприятия. Все прикаспийские государства приглашены к участию в консультациях», — добавил он, сообщив, что недавно в Санкт-Петербурге прошел Невский экологический конгресс, одна из сессий которого была посвящена данной проблеме.

«Сейчас проходят встречи с представителями Казахстана и международных организаций для выработки стратегии по смягчению последствий этого серьезного процесса», — сказал он, отметив, что проблема касается всех стран Каспия, региона и мира в целом.

М. Бабаев указал, что ситуация с Каспием сопоставима с трагедиями озера Урмия в Иране и Аральского моря на границе Казахстана и Узбекистана.

«Эти процессы уже вызывают внутреннюю миграцию в районах Урмии и Аральского моря и создают серьезные социальные вызовы для региона», — подчеркнул он.

Что касается взаимодействия с Казахстаном, по его словам, Азербайджан сотрудничает с Министерством экологии и природных ресурсов этой страны.

«Планируется проведение очередной встречи рабочей группы в рамках Тегеранской конвенции», — резюмировал он.