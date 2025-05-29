29 мая примерно в 10:10 во время очистки инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района, наш военнослужащий Садыгов Худаверди Гасан оглу подорвался на противопехотной мине, заложенной армянской стороной, и получил ранение левой ноги.

Об этом сообщает Минобороны.

Пострадавшему военнослужащему была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в ближайший военный госпиталь для проведения квалифицированного обследования и лечения.