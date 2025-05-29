Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко высказался о состоянии религиозных памятников в стране. Выступая на заседании правительства, он признал, что все церкви в Армении фактически «чуланизированы» — используются как склады и завалены строительным мусором.

«Всё самое ненужное складируется в церквях — лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры. Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать», — возмутился Пашинян.

Заявление армянского премьера звучит как саморазоблачение — особенно на фоне того, что именно Армения регулярно обвиняет Азербайджан в «разрушении» армянских храмов. Теперь сам глава правительства признаёт: церкви в самой Армении превратились в кладовки, заваленные мусором, цементом и ржавой арматурой.

На этом фоне обвинения в адрес Азербайджана выглядят не просто лицемерно, а как попытка переложить вину за собственное пренебрежение к духовному наследию — даже к своему.