Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к трёхсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Если Путина не устраивает двусторонняя встреча, или все хотят, чтобы это была трёхсторонняя — у меня нет возражений», — сказал Зеленский журналистам 27 мая. — «Я готов к любому формату».

Это заявление прозвучало после того, как Москва в очередной раз отвергла возможность прямых переговоров между Зеленским и Путиным. В начале мая Путин отказался от предложения Зеленского о личной встрече в Стамбуле и вместо этого направил делегацию во главе со своим помощником Владимиром Мединским. Украину на переговорах представлял министр обороны Рустем Умеров.