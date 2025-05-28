Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника — Дня независимости, который отмечается 28 мая.

Сообщение об этом МИД Румынии опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Х.

«Наилучшие пожелания мира и процветания нашему стратегическому партнеру Азербайджану. Румыния решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Мы стремимся к укреплению нашего политического диалога и разработке надежной повестки дня сотрудничества, в том числе в области энергетики», — говорится в сообщении.