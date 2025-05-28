Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявляет, что поздравительное письмо в связи с Днем независимости Грузии от президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Михаилу Кавелашвили, очень ценно для грузинского народа и избранных им властей.

«Письмо президента Трампа имеет для нас очень большую ценность, и за это поздравление грузинского народа (с Днем независимости) я хочу поблагодарить его», — заявил в эфире Первого телеканала Грузии Кобахидзе.

«Мы готовы возобновить с Соединенными Штатами стратегическое партнерство с чистого листа с конкретной дорожной картой», — сказал Кобахидзе.

Ранее во вторник Кобахидзе выразил определенное недовольство безадресным поздравлением с Днем независимости Грузии от имени госсекретаря США Марко Рубио.

«Со стороны Госдепартамента это поздравление было направлено без адресата. На торжественных мероприятиях в Тбилиси не было и посла США. Конечно, это неправильный подход», — сказал Кобахидзе журналистам.