В городе Гринвилл (штат Южная Каролина, США) 28 мая 2025 года официально объявлен Днём независимости Азербайджана. Прокламация об этом была подписана мэром города Ноксом Уайтом и членами городского совета.

В документе, адресованном Организации азербайджанско-американской дружбы, действующей в Северной Каролине, отмечается, что Гринвилл на протяжении многих лет является гостеприимным местом, где сосуществуют представители различных культур и народов. Особо указано на вклад и достижения американцев азербайджанского происхождения в сферах искусства, музыки, образования, науки, медицины и других областях.

Отмечается, что азербайджанцы, проживающие в США, ежегодно 28 мая отмечают создание Азербайджанской Демократической Республики и чтят этот день как День независимости.

«Мы, мэр и члены городского совета Гринвилла, объявляем 28 мая 2025 года Днём независимости Азербайджана и приглашаем всех наших граждан отметить эту знаменательную дату», — отмечается в документе.

Прокламация была передана главе Организации азербайджанско-американской дружбы в Северной Каролине Адике Икбалу.