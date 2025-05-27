День 28 мая 2025 года объявлен Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида (США). Прокламацию об этом подписали мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава и руководитель Совета комиссаров Энтони Родригес.

Документ был представлен Тохфе Эминовой — председателю Азербайджано-американской культурной ассоциации, действующей в городе Майами, сообщает «Репорт».

В прокламации представлена обширная информация об ассоциации, которая была создана благодаря усилиям Т.Эминовой в 2006 году, был отмечен вклад членов организации в культурное многостороннее развитие региона Майами-Дейд и межкультурного взаимопонимания.

Также было указано на то, что в мире проживает более 46 млн азербайджанцев, ежегодно отмечающих 28 мая – годовщину создания АДР в 1918 году, которая была одним из первых государств, предоставивших всеобщее избирательное право, и признанной другими демократическими государствами того времени, включая США.

Мэр и члены Совета комиссаров отметили историческое значение 28 мая и прочные узы дружбы между США и Азербайджаном.

«Мы призываем всех граждан округа Майами-Дейд вместе отметить богатый вклад азербайджанского народа», – отмечается в документе.