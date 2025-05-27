Последние заявления американского лидера Дональда Трампа о России не следует рассматривать как его разочарование. Данную мысль озвучила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Здесь говорится о словах Трампа о том, что президент России Владимир Путин «играет с огнем», и с Москвой случились бы плохие вещи без Вашингтона.

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся»,— заявила Брюс в ходе брифинга.

Представитель Госдепа также высказалась о заявлениях президента США после российских ударов по Украине. Она уточнила, что это отражает не эмоциональный фон, а вовлеченность главы государства в усилия по урегулированию конфликта. «Он делает что-то, о чем страстно беспокоится. Он знает, чего хочет достичь. Он унаследовал мир в огне, и привержен тому, чтобы остановить эти вещи»,— отметила Тэмми Брюс.