Американский лидер Дональд Трамп начинает разочаровывать. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, у американского политика не вышло удержать роль миротворца из-за мощного давления со стороны.

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать… Теперь он пытается обвинять во всём нашего президента. Он прекрасно видит все новости… но совершенно не хочет видеть, что это лишь ответные меры возмездия», — приводит NEWS.ru слова Джабарова.