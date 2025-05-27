Сокращается размер субсидий, выделяемых из госбюджета ЗАО «Бакинский метрополитен», что может подтолкнуть к привлечению дополнительного финансирования за счет других источников. Как сообщает Minval, для покрытия убытков, вызванных тем, что тариф на услугу по перевозке пассажиров Бакметрополитена оказался ниже себестоимости, в 2025 году была запланирована субсидия в размере 27,7 миллиона манатов.

В то же время все по той же причине в прошлом году из государственного бюджета было выделено 50 миллионов манатов. Но размер выделяемых субсидий с каждым годом становится все меньше, а вот тариф на проезд напротив — растет. Эта связь укапзывает на то, что в системе метрополитена идет методичный отказ от субсидий. Но средств у метро всегда не хватает. В ЗАО регулярно твердят о том, что перевозка одного пассажира обходится государству в 0,68 маната, а то и больше. На фоне этого сокращение одного финансирования должно быть возмещено другим. А если учесть, что основным источником дохода метрополитена является прибыль с проданных проездных, то у населения возникает резонный вопрос: «Как скоро стоит ждать очередного повышения стоимости проезда в метро?».

Кстати, в последний раз тариф за проезд в метро был повышен 30 июня 2024 года. С того времени стоимость проезда в метро составляет 0,50 манатов. В самом ЗАО «Бакинский метрополитен» стараются никогда не комментировать вопросы касательно изменения цен за проезд. В ведомстве говорят, что этот вопрос находится в компетенции Тарифного совета и только там знают, когда, как и на сколько будет повышен тариф на проезд.

Несмотря на наличие предпосылок, эксперт в области транспорта Аслан Асадов в беседе с Minval заявил, что до конца текущего года ждать роста цен на проезд в метро не стоит. Предоставление субсидий является гарантом того, что цены на проезд не вырастут до конца года. Но выделяемые средства также используются на реализацию других проектов Бакметрополитена», такие как строительство новых станций и т.д.

С другой стороны, тариф на проезд в метро растет вместе с ценами в общественном транспорте. А в ближайшее время роста цен на пассажирские перевозки автобусом не ожидается.

«Для изменения цен должны быть веские причины, например повышение тарифов на энергоносители на международном или внутреннем рынке или в других областях. А поскольку этого не происходит и выделяемых из госбюджета средств достаточно, то и роста цен на проезд в метро пока не ожидается», — заключил собеседник.

Тем временем счетная палата Азербайджана провела аудит в ЗАО «Бакинский метрополитен» и выявила ряд финансовых нарушений, связанных с использованием государственных субсидий. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию Счетной палаты, субсидии, выделенные из госбюджета для покрытия убытков от пассажирских перевозок, использовались не по назначению. В частности, средства направлялись на заработные платы, обязательные социальные отчисления и оплату коммунальных услуг.

Аудит также показал, что доходы метрополитена от основной деятельности превысили расходы на 13.5 млн манатов. Однако часть государственных субсидий была использована для инвестиционных расходов, включая капитальный ремонт и строительство, что привело к несоответствиям в финансовом управлении. Счетная палата выдала метрополитену рекомендации по устранению выявленных нарушений.