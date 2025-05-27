28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В ночь с 27 на 28 мая и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-19, днем ​​- 23-28° тепла. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 40-45%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные ливни и грозы, местами — град. Днем в большинстве регионов осадки прекратятся, ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем ​​- 28-33° тепла, в горах ночью — 5-10, днем — ​​15-20° тепла.