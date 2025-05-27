Президент Израиля Ицхак Герцог записал поздравительное видеообращение по случаю Дня независимости Азербайджана.

«Примите мои самые теплые поздравления от имени народа и государства Израиля. Связь между еврейским и азербайджанским народами уходят в глубь веков и тысячелетий. На протяжении столь долгого времени Азербайджан является символом толерантности, разнообразия, равенства и свидетельством возможности сосуществования, уважения и сотрудничества между людьми и народами разных культур», — сказал Герцог.

Он также отметил важную роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении межгосударственных связей с Израилем.

«Мы имели честь воочию наблюдать за тем существенным ростом, который президент Алиев обеспечил своей стране, и вместе обсудить возможности для дальнейшего развития и расширения нашего сотрудничества. Я поздравляю моего дорогого друга, президента Ильхама Алиева, и хочу выразить свою твердую уверенность в дальнейшем развитии Азербайджана и укрепления связей наших двух народов», — подчеркнул Герцог.

По его словам, «Азербайджан сегодня стал важным перекрестком для регионального и дипломатического диалога».

Президент Израиля также поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Израилю на недавнем песенном конкурсе «Евровидение»: «Поддержка со стороны жюри и народа Азербайджана на недавнем «Евровидении» была глубоко трогательным жестом».