Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

«От имени народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь братский азербайджанский народ с национальным праздником – Днём независимости», – говорится в обращении.

Мирзиёев отметил, что под дальновидным руководством Алиева Азербайджан добился значительных успехов во всех сферах, а его авторитет на международной арене постоянно растёт. Он выразил радость по поводу широкомасштабных реформ, повышения уровня жизни населения и масштабного строительства новых городов и инфраструктуры.

Глава Узбекистана подчеркнул, что двусторонние отношения, основанные на общей истории, традиционной дружбе и многоплановом сотрудничестве, достигли уровня союзничества. Он выразил уверенность, что предстоящий визит в Азербайджан и открытый диалог выведут отношения на новый уровень.

Мирзиёев также подчеркнул важность реализации достигнутых договорённостей и проектов, особенно в таких отраслях, как химия, нефтегаз, энергетика, машиностроение, фармацевтика, строительство и финансы. Он выразил уверенность в успешной реализации этих планов.

В завершение президент Узбекистана пожелал Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Родине, а народу Азербайджана – мира и дальнейшего процветания.