В Армении «политические призраки» прошлого не теряют надежды материализоваться вновь. Они не считаются ни с новой геополитической картой региона, созданной после 44-дневной войны и контртеррористической операции в Карабахе, ни с настроениями внутри самой «страны камней». Граждане Армении никогда не испытывали уважения к своим соплеменникам, проживавшим в Азербайджане. Даже в советское время, когда все республики были «братьями», в Армении прочно устоялось определение: «шуртвацы» («перевертыши»). Так они «ласково» называли армян из Азербайджана.

Особый пиетет вызывали армяне Карабаха, которых их сородичи из Армении от большой любви и вовсе приравнивали и приравнивают к «карабахским ишакам». И сепаратистское движение, инициированное властями Армении в конце 80-х, завязано было вовсе не «на ущемленных правах» карабахских армян, а преследовало лишь одну цель — заложить разрушительную мину под фундамент азербайджанской государственности.

Преступная авантюра, длившаяся около 30 лет, завершилась полным крахом: армянский сепаратизм был уничтожен «на корню». Однако «политические трупы» в соседней стране, застрявшие в своем видении на происходящие в регионе процессы в конце прошлого века, мыслят иными парадигмами. Они пытаются устаревший пазл состыковать с новой геополитической картиной. Одним из таких «массовиков-затейников» является экс-министр Армении Вардан Осканян, ныне позиционирующий себя координатором комитета по защите «основных прав народа Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки Minval).

Прежде чем перейти к его «эпохальному» выступлению во время работы межпартийного комитета из 19 депутатов, поддерживающих «Швейцарскую мирную инициативу» в Берне, обратим внимание на название то ли организации, то ли сброда маргиналов, которую представляет Осканян. Во-первых, Осканян, который то и дело ссылается на нормы международного права (об этом чуть ниже), должен понимать и принять, что административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах» не существует.

Во-вторых, исходя из первого пункта, не существует и «народа Нагорного Карабаха». Есть армянское население Карабахского региона. Но перейдем к сути, и разложим по полочкам каждую фразу оторванного от реальности экс-министра Армении.

Так, Осканян заявил, что инициатива направлена на поддержку Швейцарии «обеспечить открытый диалог между представителями армянского населения Нагорного Карабаха и Азербайджана под международным контролем или в присутствии значительных международных субъектов для ведения переговоров о безопасном и коллективном возвращении армян в Нагорный Карабах».

О каком диалоге разглагольствует Осканян, если такие попытки уже были предприняты в Евлахе 21 сентября 2023 года, после проведенной контртеррористической операции? На повестке была лишь одна постановка вопроса: реинтеграция карабахских армян в Азербайджан. Хаи отказались и предпочли покинуть регион. Добровольно.

Далее. Вроде бы тема «международного контроля» должна была исчерпать себя после того, как российские «миротворцы», пользуясь своим статусом, закрепленным в трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года, вопреки обязательствам оказывала переброску военной техники, боеприпасов, военнослужащих из Армении в Карабах по Лачинской дороге. Но Осканян прикинулся «шлангом», заведя старую, сломанную шарманку.

Конечно же, в Армении, которая, по сути, является региональным «проходным двором», с международным контролем все в порядке. Тут и французы, и канадцы, и немцы – с одной стороны. Иранцы и россияне — с другой. Только армянский политический мазохизм неприемлем для экспорта, тем более в Азербайджан. Естественно, армянский экс-министр повторил мантру о «150 тысячах армян арцаха», якобы насильственно перемещенных со своей тысячелетней родины в 2023 году, под угрозой «войны, этнической чистки и геноцида», изгнанных с территории, которая «исторически никогда не была частью независимого азербайджанского государства».

«Единственный период, когда «арцах» находился под контролем Азербайджана, был в годы СССР, и даже тогда он имел автономный статус», — сказал он.

Про эфемерные 150-200 тысяч армян (цифры варьируется в зависимости от фантазии и «патриотизма» оратора – авт.), «геноцид и этнические чистки» писали и говорили неоднократно. Потому нет смысла повторяться и в очередной раз приводить неопровержимые доказательства, разоблачающие ложь армянского агитпропа. А вот насчет того, что «Карабах никогда не был частью независимого азербайджанского государства» можно и нужно поговорить. Возможно, Осканян удивится (хотя он сам все прекрасно знает- авт.), но в в период Азербайджанской демократической республики не только Карабах, но и Зангезур был в составе нашего государства. А Осканян продолжает фонтанировать своими «глубокими умозаключениями».

«Возвращение армян «арцаха» под международной защитой могло бы стать основой справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Без этого невозможно достичь мира в регионе. Азербайджан также публично заявил, что армяне могут вернуться. Поэтому в повестке стоят следующие вопросы: как, когда и при каких условиях?» — заявил он.

У азербайджанцев есть такая поговорка: Xoruz banlamasa sabah açılmaz? («Если петух не прокукарекает, то утро не наступит?»). Логика Осканяна заострена именно на эту поговорку. То есть, если добровольно покинувшие Карабах армяне не вернутся, то мира не будет? Это даже не смешно, это глупо. А что касается вопросов, как, когда и при условиях, которыми задается Осканян, то ответ на них один: когда карабахские армяне поумнеют и примут гражданство Азербайджана на территории нашей страны. Пламенными речами экс-министр может обмануть швейцарцев, но только не азербайджанцев. Плавали, знаем…