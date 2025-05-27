Евросоюз может временно вздохнуть: президент Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС, однако всего лишь до 9 июля. Если сторонам не удастся достичь «хорошей сделки» (а касается она не только торговли между США и Европой), экономика последней станет абсолютно неконкурентоспособной на мировом рынке, ударит по самим США, «весу» американского доллара и усложнит решение стратегических проблем – особенно в ареале НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что продлил срок переговоров по тарифам с Европейским союзом до 9 июля после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и попросила продлить срок, установленный на 1 июня в отношении 50-процентного тарифа. … Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», — сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

Фон дер Ляйен же в сети X тоже отметилась по беседе с Трампом – написала, что у нее состоялся с ним «хороший разговор», и что Европа готова решительно защищать свои интересы, но «Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля».

Мировые фондовые рынки моментально отреагировали на «уступку» Трампа: фьючерсы на американские, европейские и азиатские фондовые индексы выросли, курс доллара слегка скаканул вверх. Более всего, конечно, ликует Евросоюз, хотя ликование может оказаться недолгим. Но одна мысль о введении «прямо сейчас» и, кто знает – надолго ли? — 50-процентных пошлин означает, что взаимная торговля ЕС и США просядет, минимум, на 320 млрд долларов. Но бить в литавры пока преждевременно.

Сейчас пошлины для ЕС составляют 10% против введенных в апреле 20%. Потом Трамп пригрозил 50-процентами – таким образом он намерен справиться с растущей диспропорцией торгового баланса с ЕС, которая в прошлом году составила 250 млрд долларов. И не только с Евросоюзом — к примеру, с Японией, Китаем, другими странами, из которых США импортируют товары, уступая многим по соотношению «цена – качество».

Надо думать, Брюсселю теперь предстоит сильно напрячься и подумать до 9 июля по уступкам США (о них и претензиях Трампа к ЕС еще будет сказано). Что же касается ЕС, пошлины в 50% сильно ударят по его экономике, тем более, в условиях отсутствия у большинства европейских стран дешевых энергоносителей, что уже отразилось на их производственных возможностях. И более всего пострадают производители различной техники, транспортного оборудования, автомобилей, фармацевтической продукции, продуктов питания. По оценке западных экспертов, 50-процентные тарифы лишат Евросоюз экспорта на 500 млрд евро.

А может, Трамп и добивается того, чтобы европейские производители стали совершенно неконкурентоспособными? Но в таком случае провалится его намерение «выбить» из европейских стран увеличение доли их военных расходов в НАТО до 5% от ВВП. А это уже вопрос стратегического порядка и трамповских, а также ЕС-овских приоритетов.

В числе самых пострадавших в Европе при тарифном росте даже не в 50%, а вполовину, станут Германия, Италия и Ирландия – именно они являются основными европейскими экспортерами в США. Немецкий экспорт в Штаты, львиная доля которого приходится на лекарства и медицинские материалы (на них увеличение пошлин распространяется пока только устно), на автомобили, сократится, по меньшей мере, процентов на 70.

То есть, немецкая автомобильная промышленность будет убыточной. Но в накладе останутся и США – взлетят цены, в том числе, на запасные части для еще эксплуатируемых немецких автомобилей и разного рода оборудования.

Ирландия (экспортировала в 2024 году продукцию в США почти на $73 млрд) и Италии ($64,8 млрд) недосчитаются дохода от фармацевтической продукции и широкого ассортимента продуктов питания. А переориентировать экспортные рынки будет сложно – Китай продолжает идти в индустриальную гору, и вряд ли его остановят тарифы Трампа. И, вероятно, не случайно в Европе все громче звучат голоса в пользу объединения с Китаем, которое может только усугубить проблемы европейцев.

Так, в прошлом месяце премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин и выразил желание укреплять торговые связи с Китаем. «Только многосторонний подход и солидарность между странами помогут решить такого рода глобальные проблемы, — сказал он. — Испания выступает … за мир с открытыми дверями, в котором торговля объединяет наши народы». И ЕС вместе с Китаем должны объединиться и выступить против американской «односторонней практики запугивания», сказал он. Но, вероятно, Трамп скорее поладит с абсолютно суверенным и прагматичным Китаем, чем с Евросоюзом.

Между тем у Трампа есть законные претензии к ЕС – впрочем, вероятно, как и надуманные. Так, он обвиняет Европейский союз в немонетарных торговых барьерах, манипуляциях с валютой, инициировании несправедливых судебных исков против американских компаний, и т.д. Трамп считает ЕС «крайне сложным партнером», приведшим США к торговому дефициту с союзом в 250 млрд долларов, что, по его словам, «совершенно неприемлемо». И теперь Вашингтон обсуждает, не потребовать ли от ЕС компенсации не только за будущий торговый дефицит, но и за прошлый.

А ведь товарооборот между США и ЕС в прошлом году достиг, без малого, одного триллиона долларов, и если торговая война между ними продолжится, неизбежными станут сильные потрясения в торговле и финансах не только на уровне ЕС – США, но и на международном. Ведь и сейчас, то есть с начала 2025 года, на фоне санкционных скачков и ожиданий место имеет очевидная стагнация мировой экономики.

А вот Великобритания пока спаслась – дальновидно вышла из состава Евросоюза, соответственно, 50-процентные пошлины на нее пока не распространяются: возможно, из политических соображений администрации США. Более того, от «полтинничного» тарифа для ЕС Лондон, рост тарифов для которого не превысил 10%, только выиграет наращиванием экспорта своих товаров в США заполнением пустующей ниши, которую занимали государства ЕС, особенно – Германия. И, конечно, в ней найдутся «перебежчики» из ФРГ, которые перенесут или учредят свои компании в Великобритании. Впрочем, как и в Китае с его огромным рынком. Но и тогда они нарвутся на препоны США.

Польское издание Myśl Polska пишет (перевод ИноСМИ), что «Удар высокими тарифами — это лишь первый шаг Белого дома. 10-процентные пошлины были наложены на весь мир, что улучшило торговые позиции США. Но введение дополнительных тарифов Трамп неожиданно отложил. Почему? Чтобы заставить союзников и конкурентов сесть за стол переговоров. И, по выражению лидера США, «поцеловать его в задницу». Да, грубо, но отношения «союзников» и гегемона, по сути, именно так и выглядят».

А «главной целью переговоров (или, скорее, принуждения)» президента США относительно новых правил глобальных внешнеэкономических отношений будет защита доллара, в котором размещено до 58% мировых резервов: «Эмиссия глобальных денег приносит Америке огромные выгоды: около 7 триллионов долларов в валютных резервах других стран облегчают эмитенту доступ к иностранным товарам и услугам».

Как пишет издание, постоянный (и растущий) спрос на доллар не имеет никакого отношения к торговому дефициту США, он обусловлен валютной политикой других стран, которые используют его, например, чтобы предотвратить укрепление собственной валюты. И объем эмиссии, удовлетворяющий этот спрос, уже достигает трети денежной массы и укрепляет доллар. Он хронически переоценен, слишком силен, что смертельно опасно для конкурентоспособности американского экспорта.

Отмечается также, что статус США как эмитента мировой валюты приводит к возникновению внешнего и государственного долга огромного масштаба. Он растет пропорционально замедлению экономики страны-эмитента по сравнению с мировой экономикой. Именно это и происходит сегодня — доля США в мировой экономике снижается. Так что время полного доминирования Америки, которая могла позволить себе полностью открыть свой рынок для всего мира, закончилось, и «Теперь доступ на американский рынок становится привилегией, которую нужно заслужить. Поэтому Дональд Трамп и угрожает всему миру тарифами, чтобы установить новое равновесие».

И далее: «Вашингтон сделал доллар своим оружием, чтобы диктовать собственные условия, используя не военную, а финансовую силу. Однако за это приходится расплачиваться. Защищая доллар, Трамп также учитывает расходы США на «зонтик безопасности» для всей мировой демократической системы. Он будет принуждать союзников самим позаботится о своей безопасности, отнестись к этому гораздо серьезнее, чем раньше».

Резюме: Дональд Трамп верно идентифицировал угрозы для Америки — растущий в течение более 40 лет дефицит торгового баланса и расходы на военное доминирование связаны между собой через доллар. Американская экономика становится все более усталой и слабой: «Поэтому президент Трамп решил скорректировать правила игры. Посмотрим, удастся ли ему это».

Мы же добавим, что если бы страны ЕС не находились в столь глубоком политическом и экономическом кризисах, усугубленных воинственностью, диктатурой Брюсселя и уже совершенно очевидной разностью европейцев, они бы меньше тряслись перед Трампом, при этом подкладывая ему то одну свинью, то другую под лицемерные улыбочки.

Новое коалиционное правительство в Германии уже не справляется с экономическими проблемами, а сам новый канцлер Мерц – фигура в стране не популярная. В экономике он мало что смыслит, и его идея «экономической перезагрузки» серьезными экспертами не поддержана.

О Франции вообще говорить излишне – она пытается вырваться в лидеры Евросоюза, но в президентство Макрона этого точно не произойдет. Министр промышленности Пятой республики Марк Ферраччи сетует на то, что Европа разобщена: «Мы должны объединиться, потому что Европа сильна только тогда, когда она едина».

А министр по делам Европы Бенджамин Хаддад тревожится: «Если мы поедем в США разобщенные и разделенные, разве мы будем сильнее, чем если поедем все вместе (27 стран), с полумиллиардом человек?» Это, однако, вряд ли удастся.

А вот премьер-министры Италии и Венгрии скорее поладят с Трампом (еще один пример разобщенности Европы), так что ничего не будет удивительного в том, если Трамп введет не коллективные, а выборочные санкции в отношении государств ЕС: в таком случае, уход с европейской политической арены всемогущего Брюсселя будет окончательно предрешен.

Впрочем, как и продолжающаяся финансово-экономическая стагнация не только в ЕС и США, но и в мире в целом за некоторым исключением. Если слухи о том, что «Трамп ненавидит Европу» даже больше, чем Китай и Россию, верны, то он определенно «дожмет» европейцев, даже если он этого пострадают и сами США. И «поцелуи в задницу», — а в отчаянии очередь выстроится солидная, – не будут иметь никакого значения. Но зато налицо будет факт торжества Трампа.