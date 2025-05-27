Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике действия Израиля в Газе и отметил, что страдания мирного населения в анклаве больше нельзя обосновать борьбой с радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Страдания мирного населения, которые все чаще происходят в последние дни, нельзя больше оправдать борьбой с террором, исходящим от ХАМАС», — говорится в его заявлении.

По его словам, Германия вынуждена быть сдержанной в критике израильской стороны. «Однако, если границы преступают, когда сейчас в действительности просто нарушается гуманитарное международное право, Германия, германский канцлер также должны на это что-то сказать», — отметил он.

Канцлер указал на важность партнерства ФРГ и Израиля. «Но израильское правительство не должно делать ничего, с чем однажды не будут готовы мириться и его лучшие друзья», — заявил Мерц.