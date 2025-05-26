На судебном процессе в Баку был допрошен обвиняемый Мадат Бабаян. В ответ на вопросы прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой он сообщил, что действовал в составе вооружённого формирования в селе Гозлюкерпю Агдеринского района, выходил на боевые посты, однако, по его утверждению, не участвовал в оккупации сел Агдеринского района.

Обвиняемый вновь заявил на суде, что в феврале 1992 года прибыл из Агдере в Ходжалы. На вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева о причине его прибытия из Агдере в Ходжалы он ответил: «Пришел поддержать и помочь».

М.Бабаян сказал, что знал лиц по имени Валерик Петросян, Давид Григорян, Альберт Григорян и воевал в отряде Ламберта Карапетяна. Он также отметил, что эти лица участвовали в массовом убийстве азербайджанского населения в Кяльбаджарском районе.

Затем в ходе процесса с участием переводчика был исследован видеоматериал на армянском языке. В видеозаписи запечатлено проведение «праздничного мероприятия», приуроченного к 19-й годовщине «освобождения» Агдере. В мероприятии, как видно из записи, принимали участие Бако Саакян, который в то время «возглавлял» самопровозглашенный режим, представители Армении и другие лица. В рамках мероприятия бывшим бойцам, участвовавшим в оккупации Агдере, вручались медали и подарки.

Б. Саакян в видеоматериале говорит: «Награждение ветеранов боевых действий здесь означает, что мы награждаем всех бывших бойцов. То есть это значит, что все участники, независимо от того, служили ли они в роте, взводе или отряде, удостоены наград».

Отвечая на вопрос помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, М. Бабаян сказал, что человек, получивший медаль на видеозаписи, — не он, и добавил: «Не знаю, кто это, это не я».

Обвиняемый Б. Саакян в ответ на вопросы прокуроров указал на то, что такое мероприятие действительно проводилось. Однако он не подтвердил и не опроверг факт вручения медали М. Бабаяну. Б. Саакян отметил: «Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Но в то время я не был знаком с Мадатом Бабаяном — познакомился с ним уже здесь».

Затем был допрошен обвиняемый Гарик Мартиросян, служивший в одном батальоне с М. Пашаяном. Отвечая на вопросы прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Фуада Мусаева, он сказал, что участвовал в войне с 1993 года: «Я был в составе «Аскеранского оборонительного района», командиром был Виталий Баласанян».

Он также заявил, что батальон, в составе которого он служил, находился в Агдаме, и добавил: «Сначала батальон располагался в селе Агбулаг Аскеранского района. После взятия Агдама батальон был размещен в этом районе. Командиром батальона был Вилен Сафарян, командиром взвода — Армен. Имени командира роты не помню».

Обвиняемый также отметил, что часть военнослужащих 31-го батальона, в составе которого он служил, принимала участие в оккупации Агдама, однако сам он участия в оккупации, по его утверждению, не принимал и пояснил: «Мы несли службу на постах с целью обороны занятых территорий».

Гарик Мартиросян поведал, что был награжден «медалью» «За доблесть»: «Это было либо по указу Аркадия Гукасяна, либо Бако Саакяна».