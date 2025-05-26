Радость независимости нашего любимого Азербайджана – общий повод для гордости турецкого народа!

Об этом в соцсети Х написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

«Мы строим будущее вместе, объединяясь вокруг общих идеалов. Наше братство обусловлено пониманием идеи «одна нация, два государства»

В славный день независимости Азербайджана мы чтим всех наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость. Мы также благодарим наших ветеранов. Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости», — добавил он.