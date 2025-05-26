Президент Республики Сербия Александар Вучич направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

От имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджана, передаю Вам самые искренние пожелания благополучия Вашей стране и процветания Вашему народу.

Республика Сербия придает особое значение отношениям с Азербайджаном, с первого дня основанным на взаимном доверии, согласии и уважении, приверженности последовательному соблюдению фундаментальных принципов международного права.

Высоко оцениваю Вашу деятельность по дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами. С нетерпением ожидаю нашей встречи и горжусь тем, что нас связывают не только дружественные отношения, но и стратегическое партнерство. Уверен, что предстоящая первая сессия Совета стратегического партнерства придаст новый импульс укреплению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу вновь выразить благодарность Азербайджану и лично Вам за принципиальную и решительную поддержку усилий Республики Сербия по защите своей целостности, а также по мирному и дипломатическому урегулированию вопроса Косово и Метохии.

Ваше превосходительство, хочу заверить Вас в том, что Республика Сербия также будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Уважаемый господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение.