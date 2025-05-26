Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с главой Сената Египта Абдель Вахабом Абдель Разеком, который находится с официальным визитом в Азербайджане.

Согласно информации парламента, глава Сената Египта в начале встречи осмотрел зал пленарных заседаний, а затем посетил Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе, сделав запись в Книге памяти.

В ходе встречи Гафарова заявила, что данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружественных отношений между двумя странами, а также углублению межпарламентских связей.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, охватывающие политическую, экономическую и культурную и гуманитарную сферы.