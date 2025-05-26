Президент Украины Владимир Зеленский совершит 28 мая визит в Берлин. Он планирует переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Информацию приводит Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что Мерц намерен обсудить с Зеленским «возможные шаги на пути к дальнейшим техническим переговорам» между Россией и Украиной. Он также намерен проинформировать гостя о новом санкционном пакете против России, который готовится в ЕС. Речь пойдет также о продолжении военной поддержки Киева.