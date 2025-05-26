Состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета Азербайджана. В Совете, на заседании обсуждались мысли, высказанные в программе «Elgizlə izlə», вышедшей в эфир на телеканале ARB 21 мая.

Специалистами отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Совета эти высказывания были расценены как нарушение статьи 14.1.4 Закона Азербайджанской Республики «О медиа», то есть как пропаганда гендерной дискриминации, затем это было расценено как нарушение и юристами Аудиовизуального совета.

Члены Совета тщательно обсудили этот вопрос и пришли к единогласному выводу о необходимости сделать предупреждение телеканалу ARB, потребовали от всех вещателей руководствоваться требованиями законодательства во время таких обсуждений.