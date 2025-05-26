С 1 июля 2025 года пенсионный возраст для мужчин в Азербайджане составит 65 лет, а для женщин 64 года и 6 месяцев. Напомним, что с 1 июля 2017 года вступил в силу указ президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменениях в закон «О трудовых пенсиях», в соответствии с которым пенсионный возраст для мужчин и женщин поэтапно будет увеличиваться до 65 лет.

До принятого указа мужчины выходили на пенсию в 63 года, а женщины в 60 лет. Этот процесс будет осуществляться последовательно, увеличиваясь в год на шесть месяцев: для мужчин он завершился 1 июля 2021 года, а для женщин — продолжается с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года.