В Сирии закрыли «Русский дом». Как отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков, также временно прекращен набор студентов из этой страны.

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Решение о заморозке работы центра связано с рекомендациями посольства России на фоне нестабильной ситуации в регионе. Сотрудники организации были эвакуированы, а набор сирийских студентов по государственной квоте приостановлен из-за сложностей с проверкой документов.

Безопасность — наш приоритет. Мы возобновим работу, когда условия позволят», — подчеркнул Примаков.