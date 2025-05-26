Разрушение армянами религиозных и культурных памятников азербайджанского народа в годы оккупации является проявлением исламофобии. Об этом заявил генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA), профессор Махмут Эрол Кылыч, передает Report.

По его словам, армяне, несмотря на заявления о приверженности христианским ценностям, не проявили милосердия в своих действиях.

«Они разрушили храмы, мечети, исторические памятники. Даже сегодня Армения не позволяет миссии ЮНЕСКО провести мониторинг состояния азербайджанских памятников на своей территории. Разве это христианство? Где здесь межрелигиозный диалог?», — возмутился профессор.

Кылыч также отметил, что аналогичные действия армяне совершали и в отношении Турции.

«Они убивали мусульман, турок. Но эти преступления до сих пор не получили должной международной оценки», — добавил он.