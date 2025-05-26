Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на провокации.

«И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Будет мир, и это кажется мне в высшей степени очевидным», — сказал он на международном форуме «Ереванский диалог».

Пашинян отметил, что Ереван привержен мирной повестке дня.

«Мы готовы продолжить консультации с Азербайджаном относительно того, как подойти к подписанию мирного договора и других документов, которые <…> полностью изменят ситуацию и судьбу народов нашего региона, — подчеркнул он. — Мы сделаем все от нас зависящее».