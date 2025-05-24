В Гааге открылась выставка ковров ОАО «Азерхалча» «Великолепие азербайджанских ковров: обучение через искусство».

Организаторами мероприятия являются посольство АР в Нидерландах и ОАО. В нем приняли участие представители различных государственных структур королевства, дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, члены азербайджанской общины.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде заявил, что выставка проводится в рамках цикла мероприятий в различных странах, посвященных 15-летию включения азербайджанского искусства ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Азертадж».

Дипломат поведал об истории ковроткачества, отметив, что многие известные нидерландские художники, в частности Ян ван Эйк и Ганс Мемлинг, изображали азербайджанские ковры в своих работах.