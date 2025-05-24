У США и прочих государств Запада вызывает опасения сближение Куала-Лумпура с Россией и Китаем в своём стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять Вашингтону.

Это иллюстрируется недавними дипломатическими инициативами премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, отмечает South China Morning Post.

«Его (Анвара Ибрагима) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — отмечается в публикации.

В статье сказано, что в прошлом году Малайзия получила статус партнёра БРИКС и теперь стремится к полноправному членству.