Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию с визитом 26-27 мая. Такая дата стала известна агентству ТАСС.

«В ходе визита Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым”, — сообщили в ведомстве.

На переговорах в Москве планируется подробно обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, в том числе в торговле, энергетике, туризме, и «оценить возможные шаги, которые следует предпринять для их дальнейшего развития».

“Состоится обмен мнениями о роли Турции в обеспечении справедливого и устойчивого мира в Украине, а также по региональным и международным вопросам, включая Сирию, сектор Газа и Южный Кавказ”, — отмечается в МИД.