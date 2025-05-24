Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что президент Франции Эммануэль Макрон мог использовать арест основателя Telegram Павла Дурова не столько для решения внутренних проблем с мессенджером, сколько для оказания влияния на выборы в Румынии.

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером таким варварскими методами, а для управления выборами в Румынии», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что Макрон, по всей видимости, осознавал, что кандидат от «либеральной диктатуры» не сможет победить честным путём.

Захарова также отметила, что теперь это обвинение в серьёзном преступлении, подкреплённое доказательствами, нельзя будет списать на фейки.