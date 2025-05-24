Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить санкции против России после массированного обстрела страны дронами и ракетами в ночь на 24 мая. Как передает РБК-Украина, об этом украинский лидер написал в своем телеграмм-канале.

По словам президента, в ночь на 24 мая Киев и ряд областей Украины подверглись масштабному удару ракетами и дронами со стороны РФ. Он сообщил, что было выпущено 14 баллистических ракет и более 250 ударных дронов, большинство из которых — иранские «шахеды».

«Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня, однако российская сторона игнорирует эти предложения.

В сообщении отмечается, что в результате массированной атаки пострадали жилые дома, автомобили, предприятия, есть раненые. В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Под удары также попали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская и Днепровская области, среди жертв в основном гражданские.