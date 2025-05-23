МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой.

По информации синоптиков, с 24 по 25 мая днем в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах будут ливни, увеличится уровень воды в реках, ожидаются сели и наводнения.

«В связи с вышеуказанным МЧС напоминает соответствующие правила безопасности:

Для защиты от селей и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы.

Кроме того, в связи с повышением температуры воздуха на территории страны, учитывая опасность снежных лавин, образующихся в высокогорных районах, рекомендуется избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов», — отмечается в сообщении МЧС.