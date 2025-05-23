Повышенный интерес к книгам главы американской администации стали проявлять государственные библиотеки в разных регионах России. На портале госзакупок появились заказы на приобретение произведений Дональда Трампа, информирует «Московский комсомолец».

В частности, объединение городских библиотек Магнитогорска (Челябинская область) помимо традиционных шедевров литературы решило обзавестись экземпляром книги «Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе». В самом Челябинске заинтересовались книжкой «Портрет противоречивого лидера». Труд «Чужой среди своих» мечтают увидеть в библиотеке города Саянска Иркутской области. А «Искусство сделки» решили изучить жители города-космодрома Байконур. Подобные запросы поступили из Нового Уренгоя, Намского улуса Якутии и города Бежецка Тверской области.

Работники культурных учреждений отмечают, что интерес к персоне действующего президента США вырос после его победы на выборах в ноябре прошлого года, но не носит ажиотажный характер.