В Москве и Подмосковье в качестве эксперимента введут дополнительные механизмы учета мигрантов. В случае успеха практику могут распространить на всю страну. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ предусматривает проведение в столице и Московской области эксперимента по внедрению новых средств учета и контроля иностранных граждан и лиц без гражданства. В его рамках для мигрантов разработают специальное мобильное приложение, в котором они будут обязаны регистрироваться и при помощи которого должны будут уведомлять территориальные органы МВД о своем местоположении. Эксперимент продлится с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2029 года.

Новые нормы позволят получить достоверные данные о месте фактического нахождения приезжего. Согласно документу, иностранные граждане обязаны будут зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении и предоставить согласие на обработку своих персональных данных. Установить программу приезжему помогут при обращении в миграционный центр.

Участниками эксперимента станут иностранцы, прибывшие в Россию без виз для работы по патенту, а также те, кто имеет право работать без патента или разрешения на работу в соответствии с федеральным законом или международными договорами РФ. Также в эксперимент войдут иностранцы, которые изначально приехали не на заработки, но впоследствии решили остаться работать.

Эти меры не коснутся граждан Беларуси и дипломатов.