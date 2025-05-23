Рекордное число азербайджанских абитуриентов подали заявки на участие во вступительных экзаменах в университеты. 23 мая 2025 года председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде провела пресс-конференцию в связи с началом вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по группам специальностей.

Председатель отметил, что в этом году количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в высшие учебные заведения, превысило 130 тысяч. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось примерно на 12 тысяч, что связано с большим числом абитуриентов, которые закончат учебу в 2025 году. В этом году в выпускных экзаменах приняли участие более 116 тысяч учащихся.

На вступительных экзаменах по II и III специальностям, которые пройдут в эти выходные, предполагается участие 54 246 абитуриентов, а на экзаменах по I и IV специальностям, что состоятся 1 июня — 37 692 абитуриента. На этом этапе также будут участвовать примерно на 7 тысяч больше участников экзаменов, чем в прошлом году.

Касаясь городов и районов, где проводился экзамен, председатель отметил, что уделяется внимание постоянному увеличению их количества.

«С 2012 года выпускные экзамены организуются во всех городах и районах. Приемные экзамены проводятся в Баку и Нахчыване, а также в других крупных городах, где расположены региональные отделения ГЭЦ. В настоящее время эти центры действуют в 24 городах и районах нашей республики. Отрадно, что Государственный экзаменационный центр уже проводит приемные экзамены в городе Ханкенди. Это первый вступительный экзамен, проводимый в освобожденных от оккупации регионах. Абитуриенты, которые уже проживают в освобожденных от оккупации регионах, сдают экзамены на своей родной земле», – сказала М.Аббасзаде.

Предоставляя информацию о карабахском университете, где с прошлого года ведется прием студентов, Аббасзаде отметила обеспечение потребности в высококвалифицированных кадрах в соответствии с социально-экономическими потребностями региона путем увеличения плана приема в 2025 году на 28,5% и увеличения на 1440 мест.

Из выделенных мест в вузах 28 401 приходится на бюджетные места по госзаказу. Тем самым количество мест по госзаказу выросло на 2,04% или 568 мест по сравнению с прошлым годом.