В результате мониторингов, проведённых в общеобразовательных учреждениях столицы по таким направлениям, как школьное управление, эффективная организация учебного процесса, соблюдение правил безопасности и дисциплины, были расторгнуты трудовые договоры с директорами средних общеобразовательной школы №№65, 298 и 159 — Арзу Мириевым, Хатирой Гаджиевой и Мехрибан Алекберовой.

Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Обеспечение нормальной деятельности в указанных школах находится под контролем Управления образования по городу Баку. Отметим, мониторинги в образовательных учреждениях проводятся на постоянной и последовательной основе.