В столице США Вашингтоне — террористический акт. Здесь, в Вашингтоне, на выходе из Еврейского музея застрелены двое сотрудников посольства Израиля в США — мужчина и женщина.

По данным ABC News, нападавший выкрикнул лозунг «Free Palestine» («Свободу Палестине») и открыл огонь в упор. Оба дипломата скончались на месте. МИД Азербайджана разместил заявление на своём аккаунте в Х: «Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и государству Израиль. Решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, цель которого — посеять страх и раздор». Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и заявил о росте антисемитизма. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить охрану посольств.

И вот можно сколько угодно спорить, кто прав, а кто виноват в том, что происходит в секторе Газа и как Израиль должен был отвечать на атаку 7 октября. Но стрелять в дипломатов — это уже априори за гранью добра и зла. Просто потому, что оружие дипломата — это слово и позиция. Их профессия в том и состоит, чтобы сглаживать углы.

Но, к сожалению, именно дипломаты слишком часто — и в прямом, и в переносном смысле — оказываются под огнём. Самим США есть что вспомнить: в 1983 году — взрыв посольства в Ливане, в 1998-м — в Кении и Танзании. Есть что вспомнить братской Турции — более 40 турецких дипломатов стали жертвами армянского террора в 70–80-е годы.

Казалось бы, этого достаточно, чтобы мир счёл террор против дипломатов недопустимым. И как бы так оно и есть. В теории. А на практике…

В Армении соучастников той волны террора встретили как героев. Недавно им открыли памятник. И никто — НИКТО! — на официальном уровне даже не подумал напомнить Еревану, что героизация террора недопустима.

Своя история есть и у Азербайджана. Буквально накануне стало известно о казни в Иране Ясина Гаджизаде. Именно он ворвался с автоматом в здание посольства Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года. Тогда, напомним, один из сотрудников посольства был убит, двое получили ранения. И только мужественные, профессиональные действия сотрудников службы безопасности дипмиссии позволили избежать массовой бойни.

В августе 2022 года атаке подверглось посольство Азербайджана в Лондоне — там «порезвились» сторонники очередного радикального мусульманского проповедника. Наконец, никто не забыл серию нападений на азербайджанские посольства со стороны армянских радикалов летом 2020 года, во время боёв на Товузском направлении. Некоторые участники, точнее, соучастники тех атак были привлечены к ответственности. Но организаторы — армянские лоббистские группы — не услышали даже «а-я-яй». Как будто бросать камни в окна посольства — это такие мелкие шалости, недостойные внимания. В тех же США, где застрелили израильских дипломатов, был обстрелян автомобиль посольства Азербайджана. Не было ни масштабного расследования, ни громкого процесса.

И, наконец, ещё одно обстоятельство. В Баку продолжается судебный процесс, который уже назвали «Азербайджанским Нюрнбергским трибуналом». В качестве одного из обвиняемых по нему проходит кремлёвский олигарх Рубен Варданян. А в числе рассматриваемых эпизодов — попытка создать террористическую группировку «Немезис-2», в задачи которой входил бы террор против азербайджанских дипломатов. Финансировать его предполагалось через благотворительные фонды. Но никто не торопится беседовать с руководителями этих фондов. Более того, семья Варданяна устраивает в его поддержку шумные и слезливые истеричные шоу. Которые, опять-таки, никто не торопится пресекать и напоминать, что финансирование террора — это преступление. Да, теоретически приговор Варданяну ещё не вынесен, но уже представленные в суде доказательства слишком серьёзны, чтобы их можно было проигнорировать.

И из всего этого делались и делаются выводы: террор против дипломатов может сойти с рук, если умело изобразить перед камерами собственную исключительную «многострадальность». И где-то за эти публичные истерики дипломаты заплатят своими жизнями.