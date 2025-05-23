В случае ядерной войны между США и Россией мир ждёт не только мгновенная гибель миллионов, но и глобальная катастрофа, предупреждают американские учёные.

По расчётам исследователей под руководством Ши Юньина из Университета штата Пенсильвания, в атмосферу поднимется около 150 млн тонн сажи, что приведёт к эффекту «ядерной зимы», которая может продлиться более десяти лет.

Из-за помутнения атмосферы солнечный свет будет проникать хуже, а температура на планете снизится в среднем на 15°C. Производство кукурузы, взятое как индикатор, может упасть до 80% в худшем сценарии, а на восстановление аграрного сектора уйдёт от 7 до 12 лет.

Кроме того, ожидается разрушение глобальных цепочек поставок и массовый голод. «Последствия будут катастрофичными — длительное похолодание, коллапс сельского хозяйства и беспрецедентные социальные потрясения», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters.