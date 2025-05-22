На очередном судебном процессе в Бакинском военном суде по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях продемонстрирован видеоматериал с признанием обвиняемого Левона Мнацаканяна в участии в оккупации Арменией города Шуша в Карабахском регионе Азербайджана.

В видеоматериале Л.Мнацаканян заявил, что во время захвата города Шуша он входил в роту Ашота Гуляна: «Наша рота действовала с левой стороны от их роты — в направлении крепости Шуша. Наша рота тесно сотрудничала с их ротой. Основной прорыв фронта был в центральной и левой части».

Отвечая на вопрос прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, о видеоматериале, Левон Мнацаканян отверг слова, сказанные им на этих кадрах.