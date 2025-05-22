Поводов для паники из-за планов Вашингтона по организации программы противоракетной обороны «Золотой купол» нет. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Воспринимать эту ситуацию, как заметил он, нужно серьёзно, особенно с учётом современных технологий.

«Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьёзной озабоченности, и тем более актуальной становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — приводит его слова ТАСС.

Рябков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что стратегические комплексы страны оснащены так, что Москва может гарантированно прорывать любые системы ПРО.