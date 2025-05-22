В ходе продолжающегося сегодня, 22 мая, в Бакинском военном суде судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал встречи первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с представителями бывшей так называемой структуры в 1993 году.

Выступающий в видеоматериале Л. Тер-Петросян напомнил, что предоставил так называемой структуре, незаконно созданной на территориях Азербайджана, самые высокие гарантии безопасности от имени Армении.

Он назвал секретным документом договор о гарантиях безопасности, который будет подписан между так называемой структурой и Арменией.

На кадрах, заявив, что договор будет состоять из двух экземпляров, бывший президент Армении добавил: «Нагорно-Карабахская Республика полагается на гарантии международной общественности, Российской Федерации, США и, особенно на президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна».

Л.Тер-Петросян заявляет, что Армения обязуется использовать все свои возможности, включая прямое военное вмешательство, и исключает возможность в ходе будущих переговоров передачи Лачина Азербайджану.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение в суде, обвиняемый Аркадий Гукасян заявил, что он принимал участие в той встрече с Л.Тер-Петросяном. Назвав ее судьбоносным вопросом, обвиняемый напомнил, что видеоматериал был снят после оккупации Кяльбаджарского района, и сказал, что во время той встречи он был руководителем группы бывшей так называемой структуры, проводившей переговоры с Азербайджаном, и ее депутатом.

А. Гукасян добавил, что после этой встречи Георгий Петросян подал в отставку: «Обязанности спикера парламента стал исполнять Карен Бабурян. Он вместе с Робертом Кочаряном подписал представленный Левоном Тер-Петросяном документ, согласно которому, Республика Армения брала на себя ответственность обеспечения безопасности Карабаха до полного урегулирования конфликта».