Иран в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам будет рассматривать США как соучастника такой атаки и заставит их за нее ответить. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

В заявлении иранского министра генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси говорится, что Тегеран предостерегает Тель-Авив от любых необдуманных действий и предупреждает, что на любые угрозы или нарушения со стороны Израиля «будет дан жесткий и решительный ответ».

Арагчи указал, что в случае нападения на ядерные объекты Ирана со стороны Израиля «правительство США будет соучастником этой атаки и понесет за это юридическую ответственность».