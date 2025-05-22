Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность Азербайджану за защиту дипломатов своей страны. Публикация с благодарностью размещена на странице посла в соцсети Х.

Он выразил потрясение по поводу ужасного теракта на еврейском мероприятии в Вашингтоне, округе Колумбия, в ходе которого двое сотрудников израильского посольства были застрелены с близкого расстояния.

«Хочу поблагодарить азербайджанский народ за его солидарность, а правительство Азербайджана за его непоколебимую приверженность защите израильских дипломатов и еврейской общины в этой прекрасной стране»,- отметил посол.

Напомним, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утром распространила информацию о том, что двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.

«Два сотрудника посольства Израиля были убиты сегодня вечером перед Еврейским музеем в Вашингтоне. Ведется расследование», — написала К.Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х.