В период с 00:00 до 5:30 мск (6:30 по бакинскому) российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 35 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Орловской, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской областью. Еще 10 БПЛА сбито над Тульской областью, 9 — над Калужской, 7 — над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.

В Москве на фоне атак БПЛА приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Сергей Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают сотрудники оперслужб. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. В Туле дрон врезался в крышу многоквартирного дома, пострадали два человека.