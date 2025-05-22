Польский политик Матеуш Пискорский в своей статье для портала Mysl Polska заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон провоцирует эскалацию конфликта в Украине и ведет Европу в пропасть.

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — отметил он.

Политик добавил, что президент Франции в последние месяцы стал самым активным сторонником обострения конфликта в Украине. По его словам, Макрон открыто отвергает любые дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. Более того, как отмечается в статье, Макрон фактически призывает к угрозе ядерной эскалации, заявляя о возможности размещения ядерных боеголовок в странах Центральной Европы.