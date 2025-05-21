Пятый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики состоится 23 мая в Риме. С данным заявлением в соцсети Х выступил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«Пятый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Риме в пятницу, 23 мая», — отметил министр, который участвует в диалоге в статусе посредника.

США и Иран при содействии Омана уже провели четыре раунда переговоров. Иранскую делегацию на них возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.