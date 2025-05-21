Экс-лидер США Джо Байден, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, может прожить от 12 до 18 месяцев, отметил бывший врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

«Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что ему, может быть, осталось от 12 до 18 месяцев», — отметил Джексон, слова которого цитирует The Washington Free Beacon.

Он добавил, что заболевание могли обнаружить у Байдена давно, однако эта информация не разглашалась.

При этом надеется, что лечение окажется успешным и экс-президент сможет прожить ещё много лет, несмотря на серьёзность заболевания.